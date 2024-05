'Arne Slot verhuist naar miljoenenvilla van Jürgen Klopp'

Feyenoord-trainer Arne Slot kan elk moment het stokje overnemen van Jürgen Klopp. Wanneer Slot zich aandient als nieuwe coach van Liverpool, wacht hem niet alleen een droomjob bij de Engelse club, maar ook een mooi nieuw onderkomen. Naar verluidt gaat de Bergentheimer niet alleen Klopps functie overnemen, maar ook diens villa van 4,5 miljoen!

De Britse krant The Mirror weet te melden dat Slot straks verhuist naar het voormalige stulpje van Jürgen Klopp. Het huis is gelegen in het dorpje Formby, een kustplaatsje vlak buiten Liverpool. Het is niet heel vreemd dat de Feyenoord-topman hier straks terecht komt, de villa is namelijk in het bezit van Liverpool FC. De club kocht het huis van voormalig hoofdtrainer Brendan Rodgers, nadat deze het had overgenomen van oud-aanvoerder Steven Gerrard. Een echt clubhuis voor The Reds dus.

Dikke villa

Een bescheiden onderkomen is het niet - het pand in Formby schijnt een dikke villa te zijn! Klopps oude huis telt maar liefst zeven slaapkamers, drie woonkamers, een thuisbioscoop, een binnenzwembad én een gigantische tuin. Goed toeven dus voor 'onze' Arne Slot.

Officieel heeft Arne Slot nog geen contract met Liverpool, maar dat laat niet lang meer op zich wachten. De coach stond vrijdagmiddag nog de pers te woord over de aanstaande transfer. Hij verwacht dat het niet lang meer zal duren voordat er een formeel bericht naar buiten komt.

Jürgen Klopp verlaat Liverpool met opgeheven hoofd. Zijn huis in Engeland hoeft hij in ieder geval niet te missen. De Duitse manager heeft plannen om naar Mallorca te verhuizen, waar hij voor bijna 4 miljoen euro een riante villa heeft gekocht.