LIVE Keuken Kampioen Divisie | FC Volendam jaagt tegen Jong AZ op razendsnelle promotie naar de Eredivisie

FC Volendam begon het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met drie nederlagen, maar maandag kan het vier speelrondes voor het einde al promotie naar de Eredivisie veiligstellen. De ploeg van Rick Kruys moet dan wel zien af te rekenen met Jong AZ. Volg het mogelijke promotieduel van Volendam vanaf 20.00 uur live via dit artikel.

Volendam zag afgelopen vrijdag hoe nummer 3 ADO Den Haag twee dure punten liet liggen op bezoek bij Telstar en dus kan de 'Heen en Weer' al snel weer gaan varen. De ploeg uit het vissersdorp heeft aan een zege op het trainingscomplex in Wijdewormer genoeg om zich te verzekeren van een plekje bij de eerste twee en daarmee promotie naar de Eredivisie.

Snelle terugkeer na moeizame start

Het andere oranje degradeerde vorig jaar na twee seizoenen uit de Eredivisie en het leek er na een dramatisch begin van het seizoen niet op dat het snel weer terug zou gaan keren. Volendam verloor de eerste drie duels, maar de ommekeer volgde al heel snel. Vanf de winterstop is de ploeg van Kruys helemaal niet meer te stoppen. De laatste acht duels werden allemaal gewonnen.

Nog geen kampioen

Hoewel Volendam met een zege op Jong AZ zeker is van promotie, zijn ze dat nog niet van de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Het gat met nummer twee Excelsior zou dan namelijk elf punten worden en er zijn na maandag nog vier wedstrijden te spelen. Volendam kan zondag wel de titel pakken en dat gebeurt dan in een heel pikant duel, want dan komt uitgerekend Excelsior op bezoek.

