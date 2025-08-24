Luuk Brouwers heeft zondag een rode kaart gekregen bij Heerenveen - Twente, maar de middenvelder kreeg die kaart op een wel heel apart moment. De aanvoerder van de Friezen kreeg hem pas nadat de scheidsrechter al had gefloten voor het einde van het duel.

Heerenveen verloor de wedstrijd met 2-1, maar in de slotfase kwamen de Friezen nog dichtbij een gelijkspel. De ploeg van coach Robin Veldman scoorde laat de 2-1 via Vaclav Sejk en wilde in de laatste minuten nog vol voor een gelijkspel gaan. Toen Heerenveen echter een corner kreeg, besloot de arbiter af te fluiten en daar was Brouwers het absoluut niet mee eens.

Brouwers snelde na het laatste fluitsignaal naar scheidsrechter Dennis Higler om zijn beklag te doen over het feit dat de speler de corner nog wilde laten nemen. De arbiter was daar niet van gediend en hij gaf Brouwers dan ook zijn tweede gele kaart. Daarmee is de aanvallende middenvelder van de Friezen waarschijnlijk geschorst voor de volgende competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

'Ik snap dat niet'

Brouwers was na afloop ook kritisch op zichzelf. Tegenover ESPN vertelt de middenvelder zelfs dat hij niet eens wist van zijn eerste gele kaart. "Hij geeft rood en geel in een seconde. Ik had niet heel veel tijd om me daar bewust van te zijn, denk ik. Ricky van Wolfswinkel blijft lang op de grond liggen en er was ook nog een wissel. Dan moet je er een minuut bijtellen. Maar ik vind het überhaupt raar dat je affluit bij een corner – ook als wij hem tegenkrijgen. Je bent in een aanval, dan hoor je niet af te fluiten. Zo'n corner duurt misschien tien seconden om te nemen. Ik snap dat niet."

Luuk Brouwers is niet blij met het affluiten bij een corner en krijgt z'n tweede geel 🟥#twehee — ESPN NL (@ESPNnl) August 24, 2025

Familiegoal

Na twaalf minuten in de wedstrijd kwam Twente op voorsprong via een absolute familiegoal. De bal werd voorgegeven door vleugelverdediger Mats Rots en zijn broer Daan Rots werkte hem af. De gebroeders Rots lieten daarmee zien dat coach Joseph Oosting terecht het vertrouwen in ze houdt.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.