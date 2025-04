Waarom FC Utrecht - Ajax en Heerenveen - Almere City in 'vrij' Paasweekend gespeeld worden

De Eredivisie ligt komend weekend stil, op twee wedstrijden na. Er wordt door vier clubs 'gewoon' gevoetbald tijdens Pasen, terwijl dat weekend vaak exclusief is weggelegd voor de bekerfinale. Die wordt óók nog gewoon gespeeld.

Eigenlijk zouden alleen AZ en Go Ahead Eagles in actie komen tijdens Pasen, omdat zij de finale van de KNVB Beker haalden. Maar door bezwaren van FC Utrecht en Heerenveen heeft de KNVB alsnog duels moeten verplaatsen. En niet zomaar wedstrijden: FC Utrecht - Ajax is een absolute topper op Eerste Paasdag.

FC Utrecht - Ajax

Het duel in de Galgenwaard is zondag 20 april om 12.15 uur. Eigenlijk zou de wedstrijd gespeeld worden in het weekend van 2 tot en met 4 mei, maar de burgemeester van Utrecht beschikt vanwege onder andere Dodenherdenking dat weekend over te weinig politiekracht. Gezien het risicokarakter van het duel besloot de KNVB om het duel naar komend Paasweekend te halen.

Heerenveen - Almere City

Datzelfde bezwaar had sc Heerenveen toen het thuisduel met Almere City gepland stond op maandag 5 mei tijdens Bevrijdingsdag. De Friese club vond dat geen datum waarop gevoetbald diende te worden en protesteerde bij de voetbalbond. 'Maandag 5 mei 2025 is een officiële feestdag én dit jaar is extra bijzonder omdat we dan herdenken dat Nederland 80 jaar geleden is bevrijd. Met mij zijn velen van mening dat het zeer ongepast, zelfs respectloos, is als er op deze dag een wedstrijd gespeeld wordt', schreef de burgemeester van Heerenveen begin 2025 naar de KNVB. Heerenveen - Almere City werd daarna verplaatst naar zaterdag 19 april.

Bekerfinale AZ - Go Ahead Eagles

Zaterdag één wedstrijd, zondag één wedstrijd en dus maandag 21 april op Tweede Paasdag is de bekerfinale. AZ speelt daarin tegen Go Ahead Eagles. De Alkmaarders wonnen sinds 23 februari geen wedstrijd meer in Nederland in reguliere speeltijd. Go Ahead Eagles staat ook al drie duels 'droog'. De bekerfinale is voor beide ploegen de kers op de taart van dit seizoen.

Ajax vrij

Door de naar voren gehaalde wedstrijden zijn FC Utrecht, Ajax, Heerenveen en Almere City logischerwijs in het weekend van 2 tot en met 4 mei vrij. Alle andere ploegen spelen dan hun 31ste speelronde.

