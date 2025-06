08:15, 01-06-2025 DELEN

Bekijk hier de samenvatting van de Champions League-finale: PSG - Inter

Paris Saint-Germain pakte de eerste Champions League in de clubgeschiedenis. In een wervelende voetbalshow werd Inter gedeclasseerd en met 5-0 weggepoetst in het stadion in München. Check hier de samenvatting van de Champions League-finale tussen PSG en Inter.