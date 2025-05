14:06, 07-05-2025 DELEN

Bekijk hier de samenvatting van het zinderende duel Inter - FC Barcelona

Nadat de heenwedstrijd al in een spectaculaire 3-3 was geëindigd, leverde ook de return in de halve finale van de Champions League tussen Inter en FC Barcelona vuurwerk op. Twee assists van de Nederlander Denzel Dumfries waren van belang voor de Italiaanse topclub om uiteindelijk in de verlenging de finale binnen te slepen. Kijk hier de samenvatting van het krankzinnige duel.