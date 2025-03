Ronald Koeman blikte in de persconferentie op maandag alvast vooruit op de interlands in de kwartfinale van de Nations League tegen Spanje. Daarnaast verklaarde de bondscoach de keuzes die hij maakte in het samenstellen van de selectie. Memphis Depay is terug bij Oranje en Youri Baas debuteert op zijn verjaardag in de selectie van het Nederlands elftal.