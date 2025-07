Lineth Beerensteyn moest de eerste twee trainingen van de Oranje Leeuwinnen overslaan in aanloop naar het EK. De topspits is één van de sterkhouders, maar het is nog onzeker of zij het eindtoernooi in Zwitserland überhaupt haalt. Sportnieuws.nl sprak met de aanvalster van VfL Wolfsburg. "Uiteindelijk zijn zij de baas, dus hoe graag ik ook wil…"