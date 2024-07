Aron Kleeven bespreekt met verslaggever Rick Kraaijeveld verschillende zaken rondom het Nederlands elftal in aanloop naar het duel met Roemenië in de achtste finales van het EK. Na de persconferentie van bondscoach Ronald Koeman hadden ze het over wat er gaat veranderen na de nederlaag tegen Oostenrijk en ook de stemming rondom Oranje komt voorbij.