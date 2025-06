12:27, 03-06-2025 DELEN

Oud-trainer Gertjan Verbeek wijst naar oude bekende bij mogelijke terugkeer in betaald voetbal

Gertjan Verbeek is tegenwoordig vooral te zien als analist bij ESPN. De voormalig trainer van Feyenoord, Heerenveen, AZ en FC Twente was zo'n vier jaar geleden voor het laatst actief in het betaald voetbal bij Almere City. Samen met Sportnieuws.nl praat Verbeek over het afgelopen voetbalseizoen en alle actualiteiten die nog spelen rondom de sport. Ook beantwoordt hij de vraag of hij ooit nog terug zal keren in het betaald voetbal.