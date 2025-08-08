19:19, 08-08-2025 DELEN

'PSV wordt fluitend kampioen, Ajax eindigt boven Feyenoord'

In de nieuwe Sportnieuws.nl Voetbalpodcast gaan onze verslaggevers Aron Kleeven, Damian Vlottes, Rick Kraaijeveld en Aron Kattenpoel Oude Heerink met elkaar in gesprek. In de eerste aflevering voorspellen we het komende voetbalseizoen aan de hand van stellingen. Gaat Ajax het PSV moeilijk maken? Wordt Sem Steijn wederom topscorer van de Eredivisie of maakt Wout Weghorst kans op de topscorerstitel? Wie degradeert er en wie wordt dé sensatie van de Eredivisie?