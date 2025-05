Sem Steijn over ontbreken in selectie Nederlands elftal: 'Geen contact gehad met de bondscoach'

Douglas Teixeira maakte furore toen hij als jonge Braziliaan bij FC Twente zijn doorbraak beleefde. Inmiddels speelt hij bij de amateurs van Barbaros in Hengelo. Daarnaast is hij actief als trainer in de academie van FC Twente. Samen met Sportnieuws.nl blikt de 37-jarige verdediger terug op zijn veelbewogen carrière.