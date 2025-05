21:18, 08-05-2025 DELEN

Teleurgestelde Theo Janssen: ‘Natuurlijk heeft dat me gekrenkt’

Theo Janssen was sinds 2014 in verschillende functies in dienst bij Vitesse. Nnu begint hij aan een nieuwe klus bij De Treffers, waar hij hoofdtrainer wordt. De voormalig middenvelder is openhartig over de beweegredenen van zijn overstap.