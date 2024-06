Ex-toptrainer Aad de Mos laat in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal. Dit keer blikt hij uitgebreid vooruit op de kraker tussen Nederland en Frankrijk. Of het weer de dag van Wout Weghorst wordt? "Dat is afhankelijk van de stand. Maar het zou me niks verbazen als het, net als tegen Polen, vanavond tegen Frankrijk weer gebeurt."