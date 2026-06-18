Tadej Pogacar is donderdagmiddag in de leiderstrui begonnen aan de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland, maar de Sloveense alleskunner zal niet lekker op de fiets zitten. Zijn verloofde Urska Zigart doet tegelijkertijd mee aan de vrouweneditie van dezelfde koers en ging daar keihard onderuit in de slotfase. Ze werd na een uitgebreide medische behandeling meteen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De tweede etappe van de vrouwenwedstrijd werd enkele uren voor die bij de mannen verreden en de Italiaanse Elisa Longo Borghini wist de rit solo te winnen. Op ruim twee minuten achter haar reed een groep met Zigart, maar op ongeveer een kilometer voor de streep ging het helemaal mis bij de 29-jarige geliefde van Pogacar.

Vlak voor het ingaan van de laatste kilometer reden de rensters over een vluchtheuvel en op het moment dat de 29-jarige Zigart daar afreed, verloor ze de controle over haar fiets. Op volle snelheid kwam ze vervolgens ten val en vloog ze over het asfalt. De andere rensters deden hun best om haar te ontwijken, maar dat lukte niet allemaal en daardoor gingen er ook een aantal andere coureurs hard onderuit.

Breuk opgelopen

Enkele uren na de finish bleek in het ziekenhuis dat Zigart een gebroken kaak had opgelopen. "Ze wordt nu nog altijd in de gaten gehouden om te kijken of ze niet ook een hersenschudding heeft opgelopen", laat haar team AG Insurance-Soudal weten. "Andere letsels heeft ze gelukkig niet.

Relatie met Pogacar

De 27-jarige Pogacar en de twee jaar oudere Zigart vormen al lange tijd een beroemd wielerkoppel. De twee zijn sinds 2021 zelfs al verloofd, maar van een bruiloft kwam het vooralsnog niet. Zigart is op de fiets minder dominant dan haar geliefde, maar hoort wel bij de betere rensters van het peloton. Dit jaar eindigde ze als zesde in de Vuelta en als achtste in de Giro.

Pogacar zal, als hij de valpartij heeft meegekregen, donderdag zelf waarschijnlijk een stuk minder lekker op zijn fiets zitten dan een dag eerder. Hij greep woensdag in de eerste rit van de Ronde van Zwitserland direct de macht met een ongekende solo. De wereldkampioen ging er al op ruim 70 kilometer van de streep vandoor en reed iedereen op meer dan twee minuten. Daarmee lijkt hij al na één rit de etappekoers te hebben beslecht.

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