Voor Harrie Lavreysen moet de blik nu op de WK baanwielrennen in Ballerup. En dat na zijn succesvolle hattrick op de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zomer. In gesprek met Sportnieuws.nl praat hij over alle huldigingen, de extra kilootjes die erbij kwamen en zijn doelen op de WK in Denemarken.