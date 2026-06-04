Het WK voetbal is in aantocht en een ding is zeker: Gianni Infantino gaan we de komende weken heel vaak zien. De FIFA-baas is al jaren aan de macht bij de mondiale voetbalbond, maar dat gaat niet zonder de nodige controverse. Lees hier alles wat je moet weten over de man die volgens zijn beruchte voorganger 'een dictator' is.

Giovanni Vincenzo Infantino werd op 23 maart 1970 geboren in Brig, een weinig verheffend plaatsje in Zwitserland. Inmiddels is hij hét gezicht van wereldvoetbalbond FIFA, maar was eigenlijk nog veel langer werkzaam voor de UEFA. Hij bekleedde daar meerdere functies, waaronder die van secretaris-generaal

Voor liefhebbers van lotingen was hij een bekend gezicht. Infantino stond daar veelvuldig langs voetballegendes om de lotingen voor toernooien als de UEFA Champions League in goede banen te leiden. Ook opmerkelijk: hij heeft een Zwitsers, Italiaans en Libanees paspoort en spreekt zeker zeven talen.

i Gianni Infantino samen met Johan Cruijff tijdens een loting voor de UEFA Champions League in 2013 © Getty Images

Tijdens Infantino's periode bij de UEFA was Sepp Blatter de grote man bij de FIFA, maar de Zwitser viel ongekend hard van zijn voetstuk. Blatter stapte in 2015 op als voorzitter en werd later voor jaren geschorst. Zijn opvolger werd Infantino, die begin 2016 aantrad en beterschap beloofde. Met hoopvolle termen als 'transparant bestuur' en de belofte om 'excessieve bonussen' aan banden te leggen, was er de hoop dat de opvolger van Blatter voor wat minder trammelant en ophef zou zorgen. Tien jaar later is dat nog maar de vraag.

Infantino is minstens zo veelbesproken als zijn voorganger. Tijdens het afgelopen WK in Qatar baarde hij opzien door een merkwaardige speech. Daarin claimde hij zich 'Qatarees, Arabisch, Afrikaans, een arbeidsmigrant, homoseksueel en gehandicapt te voelen'. De opvallende uitspraken waren gericht aan Westerse landen, die door Infantino 'hypocrisie' werd verweten. Zijn salaris is verviervoudigd sinds zijn aanstelling en het aankomende WK voetbal wordt voor fans met afstand het duurste toernooi tot nog toe. Zijn voorganger Blatter noemt hem doodleuk 'een dictator' bij de NOS.

🗣 “Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.”



President of FIFA, Gianni Infantino with a strange speech on the eve of the 2022 World Cup pic.twitter.com/f1xIfWAjom — Football Daily (@footballdaily) November 19, 2022

Donald Trump

Ook zijn vriendschap met de Amerikaanse president Donald Trump geeft bij veel voetballiefhebbers stof tot nadenken. De twee zijn ogenschijnlijk beste maatjes en Infantino kwam al meermaals met presentjes bij het Witte Huis.

Toen Trump tot zijn eigen afgrijzen niet de Nobelprijs voor de Vrede won, werd warempel de FIFA Peace Prize in het leven geroepen. Hoe de winnaar wordt bepaald is voor velen een mysterie, maar niet geheel verrassend kreeg Trump tijdens de WK-loting de prijs uit handen van Infantino.

Onbesproken is Infantino dus zeker niet, maar het lijkt hem niet te deren als FIFA-baas. Hij lijkt hard op weg om herkozen te worden als preses. Alle landen van de Afrikaanse voetbalfederatie zijn voor een herverkiezing van Infantino en ook de Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen steunen hem. Het zou zijn vierde termijn worden, terwijl een FIFA-baas eigenlijk maar drie termijnen aan het roer mag staan. De bond oordeelde echter dat zijn eerste gedeeltelijke termijn niet telde.

Dat velen ook tevreden zijn met Infantino als hoogste pief van de bond, is ook niet heel vreemd. Onder zijn bewind verdient de FIFA meer geld dan ooit tevoren en werd het deelnemersveld voor het WK uitgebreid tot 48 landen. Infantino, die getrouwd is met de Libanese Leena Al Asqar en vier kinderen heeft, vindt de volgens critici krankzinnige ticketprijzen dan ook gerechtvaardigd. "Zonder FIFA zou er in 150 landen geen voetbal zijn", kaatste hij de bal terug.

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