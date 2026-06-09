Cristiano Ronaldo mag dan inmiddels 41 jaar oud zijn, maar toch is hij er gewoon weer bij op het WK voetbal. De Portugese wereldster is nog altijd de aanvoerder van het nationale elftal en draagt dus de band als het volkslied van Portugal klinkt. Dat is niet het enige opmerkelijke aan de topvoetballer. Ronaldo staat tijdens dat volkslied altijd anders dan zijn teamgenoten, maar waarom eigenlijk?

Ronaldo was er op het EK van 2004 al bij als tiener en is sindsdien op elk groot toernooi met Portugal aanwezig. Hij speelde op de EK's van 2004, 2008, 2012, 2016, 2021 en 2024. In 2016 won hij de Europese titel. Het wordt ook alweer zijn zesde wereldkampioenschap na de edities van 2006, 2010, 2014, 2018 en 2022. Alleen zijn eeuwige rivaal Lionel Messi en de Mexicaanse keeper Guillermo Ochoa presteren dat ook door hun deelname aan het toernooi in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Bondscoach Roberto Martinez selecteert Ronaldo ondanks zijn leeftijd nog altijd en heeft een belangrijke rol binnen de nationale ploeg. In Groep K treffen de Portugezen Colombia, Oezbekistan en DR Congo. Tegen het Afrikaanse land speelt Portugal op woensdag 17 juli als eerst. Kijk er niet raar van op als Ronaldo tijdens dat duel aanvoerder is en meezingt met A Portuguesa. De oud-speler van onder meer Manchester United en Real Madrid doet bovendien iets opvallends. Waar zijn teamgenoten keurig op één lijn staan tijdens het volkslied, staat Ronaldo vaak zijwaarts tijdens het volkslied.

Respect voor Portugal

De reden daarvoor is simpel: hij wil tijdens het volkslied recht tegenover de vlag staan om respect te tonen voor zijn land. Aangezien de vlag meestal in de hoek van het veld wordt getoond, moet hij dus anders dan zijn ploeggenoten staan. Het is inmiddels een traditie geworden.

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