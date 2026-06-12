De Eredivisie heeft zijn eerste visitekaartje afgegeven op het WK voetbal. Bij het duel tussen Zuid-Korea en Tsjechië was het Feyenoord-middenvelder Hwang In-Beom die alle aandacht naar zich toe trok. De Zuid-Koreaan draaide met een goal én een assist eigenhandig het duel in Groep A om. Hij klopte ook nog eens een PSV'er.

Mexico opende het WK met een 2-0 zege op Zuid-Afrika, daarna was het midden in de Nederlandse nacht de beurt aan Zuid-Korea en Tsjechië in dezelfde Groep A. In eerste instantie zag het er daar niet naar uit. Zuid-Korea was beter in de eerste helft, maar kwam maar weinig tot gevaarlijke kansen. Tsjechië kwam helemaal nauwelijks voor het doel, waardoor de wedstrijd zonder doelpunten de rust in ging.

Eerste Eredivisie-goal op WK

Bij zowel Tsjechië als Zuid-Korea stond er een Eredivisie-speler in de basis. Bij de Aziaten dicteerde Feyenoorder Hwang In-Beom het middenveld. Tsjechië begon met PSV-doelman Matej Kovar tussen de palen. In de tweede helft waren zij allebei hoofdrolspeler bij de eerste treffer van de Zuid-Koreanen. Na een heerlijke steekbal kwam Hwang alleen voor Kovar te staan. De Feyenoorder wipte de bal over de Tsjech heen, waarna hij de bal tergend langzaam in het doel zag verdwijnen. De treffer van Hwang betekende de eerste goal van een Eredivisie-speler en de 1-1 voor Zuid-Korea tegen Tsjechië.

Hwang In-Beom

Vlak daarvoor maakten de Tsjechen de openingstreffer. De ploeg van Miroslav Koubek kwam tegen de verhoudingen in op voorsprong nadat Ladislav Krejci een voorzet van Vladimir Coufal binnenkopte. Kovar hield de Tsjechen vervolgens op de been nadat Zuid-Korea nog een grote kans kreeg. Tegen het lobje van Hwang was de PSV-doelman echter niet opgewassen. Niet veel later deed de Feyenoorder Kovar weer pijn. Met een mooie voorzet leverde hij een assist op de 2-1 van Oh Hyeon-Gyu. Die score bleek de einduitslag, waardoor Hwang de man of the match werd.

Voor Hwang is zijn doelpunt op het WK een grote opsteker na een minder seizoen bij Feyenoord. De 29-jarige Zuid-Koreaan kwakkelde met zijn fitheid en speelde in totaal in 24 wedstrijden mee voor de Rotterdammers. Kovar was het gehele seizoen de vaste keeper van Eredivisie-kampioen PSV.

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