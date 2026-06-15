Keisuke Honda heeft een opmerkelijke avond achter de rug als gastcommentator voor de Japanse uitzending rond Nederland - Japan op het WK voetbal. De voormalig sterspeler van VVV-Venlo en AC Milan, die uitgroeide tot één van de beste internationals van Japan, verzorgde een komedie die het WK niet snel zal vergeten. Hij klaagde openlijk, beledigde Oranje en zal daardoor mogelijk niet snel meer worden uitgenodigd om een microfoon vast te pakken.

Wat een standaard, professioneel commentaar had moeten zijn, ontaardde in een compleet circus. Japanse fans konden hun oren niet geloven telkens als Keisuke Honda live op de nationale televisie aan het woord was. De middenvelder die ooit furore maakte op Europese velden, bleek totaal geen kaas te hebben gegeten van het huidige voetbal. Maar hij zorgde wel voor het entertainment van het jaar.

'Waarom stoppen ze?'

De eerste verrassing kwam toen de scheidsrechter een officiële drinkpauze voor de spelers inlaste, zoals afgesproken is dit WK. Honda, die duidelijk het invoeren van deze regel had gemist, was compleet verbijsterd en sloeg een kruis voor het scherm. “Hebben ze de wedstrijd hiervoor stilgelegd? Waarom doen ze dit? Wat een onzin”, vroeg een verwarde Honda zich af.

Kort daarna bracht technologie de Japanse legende opnieuw in verwarring. Toen de scheidsrechter wachtte op bevestiging vanuit de VAR-ruimte, bleef Honda de moderne VAR-technologie hardnekkig 'VTR' noemen. Ook klaagde hij dat alles te lang duurde en dat hij zich vreselijk verveelde. Al in de 40e minuut van de eerste helft verloor hij zijn geduld. “Dit is verschrikkelijk. Ik word er nerveus van. Wedstrijden kijken op dit toernooi is zo uitputtend geworden… Is het echt pas 40 minuten?! Ik kan hier niet langer naar kijken”, klaagde de Japanner.

本田さんの解説、コメントが面白い。

①デ・ヨング見ながら我慢！

②怖いのは1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ、4にデ・ヨング。

③193センチのウィンガー！？ — Aoki Masaru (@mazzy0108) June 14, 2026

Cody Gakpo

Honda had een speciale hekel aan de Nederlandse internationals en met name Liverpool-aanvaller Cody Gakpo, wiens naam hij voor de uitzending niet eens kende. Eerst vroeg hij de presentator wie die 'nummer elf was die hem zo irriteerde', en toen hij hoorde dat de aanvaller 1,93 meter lang was en op de vleugel speelde, volgde een nieuwe woede-uitbarsting.

“Wie is deze speler? Hij irriteert me! Kan een vleugelspeler 193 centimeter lang zijn? Kom op zeg… Bij hen is het alleen maar: één Gakpo, twee Gakpo, drie Gakpo, vier De Jong. Hebben die Nederlanders geen andere voetballers in het land? Zelfs hun wc-brillen zijn superhoog!”, riep Honda uit. Hij kan het weten, want hij voetbalde jarenlang bij VVV-Venlo.

Denzel Dumfries ook de pineut

Denzel Dumfries verging het niet veel beter. Toen Honda een actie van de rechtsback wel kon waarderen, vroeg hij doodleuk aan de presentator voor welke club die jongen eigenlijk speelde. Hij was compleet geschokt toen hij hoorde dat het om een basisspeler en ster van Inter Milaan ging, die een contract had getekend bij Real Madrid.

Het hoogtepunt van de commentaarwaanzin kwam toen een Japanse voetballer in volle sprint tegen de hoofdscheidsrechter botste, waarna beiden op het gras belandden. In plaats van een gebruikelijke opmerking begon de voormalige CSKA Moskou-ster in de microfoon te schreeuwen: “Geef hem een gele kaart, verdomme! Straf hem!”, tierde Honda, die een straf eiste voor de scheidsrechter.

Meer oog voor vrouwelijk schoon

Dat voetbal niet zijn eerste prioriteit had, werd duidelijk toen de regisseur van de uitzending een aantrekkelijke vrouw op de tribune in beeld bracht. Het was de beroemde Amerikaanse worstelaarster Liv Morgan, en Honda onderbrak onmiddellijk zijn tactische analyse: “Wie is dat meisje op de tribune? Hoe heet ze?”, was hij ineens geïnteresseerd.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover