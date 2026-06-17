Cristiano Ronaldo hoopt bij zijn laatste kunstje met Portugal nog op succes tijdens het WK. In de strijd om de knock-outfase nemen de Portugezen het in Groep K eerst op tegen DR Congo. Bondscoach Roberto Martinez heeft besloten om Ronaldo gewoon te laten starten. Volg hier alle ontwikkelingen van het duel.

Cristiano Ronaldo begint zijn zesde WK vanuit de basis. Daartoe heeft bondscoach Roberto Martinez besloten voor de eerste wedstrijd tegen DR Congo. Hij hoopt het net zo goed te doen als eeuwige rivaal Lionel Messi, die een hattrick scoorde. Al na zes minuten kwamen de Portugezen op 1-0 via Joao Neves. Hij eerde bij zijn juichen Diogo Jota, door naar de hemel te wijzen.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is begonnen op 11 juni. Portugal speelt op 17 juni de eerste wedstrijd tegen DR Congo. Voor de 41-jarige Cristiano Ronaldo wordt het zijn zesde en vermoedelijk laatste WK. Hij hoopt vurig op succes, aangezien de wereldtitel de enige ontbrekende grote prijs is op zijn palmares. Ook hoopt Ronaldo om nog een keer te scoren in de knock-outfase. Voor DR Congo wordt het de tweede deelname na 1974. Toen speelden de Afrikanen echter onder de naam Zaïre.

Verder zitten ook Colombia en Oezbekistan in de groep. De Zuid-Amerikanen zijn uit op revanche na het mislopen van het WK in 2022. Met grote namen als Luis Diaz en de ervaren James Rodriguez zijn de verwachtingen in Colombia hoog. Oezbekistan is er voor het eerst bij na een verrassend sterke kwalificatieronde. Het land uit Centraal-Azië leunt vooral op Khusanov van Manchester City.

Programma Groep K

17 juni om 19.00 uur: Portugal - DR Congo

18 juni om 04.00 uur: Oezbekistan - Colombia

23 juni om 19.00 uur: Portugal - Oezbekistan

24 juni om 04.00 uur: Colombia - DR Congo

28 juni om 01.30 uur: Colombia - Portugal

28 juni om 01.30 uur: DR Congo - Oezbekistan

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep K

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