Canada had gehoopt na de eerste speelronde van de groepsfase van het WK voetbal bovenaan te staan, maar ziet een razend spannende stand. Daardoor is er alles om voor te strijden in Groep B. In de tweede speelronde won Zwitserland overtuigend van Bosnië. Vrijdagnacht treffen Canada en Qatar elkaar. Volg het duel hieronder live.

Canada en Qatar begonnen ieder met een gelijkspel aan het WK. De Qatarezen hadden wat geluk door diep in blessuretijd toe te slaan tegen Zwitserland. Gastland Canada was juist gelukkig tegen Bosnië, door in de slotfase de 1-1 te maken. Door de overwinning van Zwitserland eerder op de avond tegen Bosnië telt er maar één ding: winnen.

Oud-Feyenoorder Cyle Larin deed daarvoor iets belangrijks, door de 1-0 te maken. In de eerste wedstrijd scoorde hij ook al. Kort na de waterpauze was het Jonathan David die de thuisfans in vervoering bracht. De twee doelpuntenmakers waren vlak voor rust betrokken bij de 3-0. Larins kopbal werd nog gestopt, in de rebound was David alert.

Krankzinnig slot bij Zwitserland - Bosnië

Zwitserland en Bosnië begonnen allebei met een gelijkspel in de openingswedstrijd en dus moest er in de tweede speelronde gewonnen worden. Lang bleef de wedstrijd op een bloedeloos 0-0 steken, maar het venijn bleek in de staart te zitten. Aan het eind van de tweede helft scoorden de Zwitsers plots vier keer. Ondanks dat Bosnië vlak voor tijd nog iets terugdeed, won Zwitserland overtuigend: 4-1. Zij zijn nu zo goed als zeker door. Bosnië kan in de laatste wedstrijd geen beroep doen op Tarik Muharemović die rood kreeg.

Programma en uitslagen Groep B

19 juni om 00.00 uur: Canada - Qatar



24 juni om 21.00 uur: Zwitserland - Canada

24 juni om 21.00 uur: Bosnië & Herzegovina - Qatar



Uitslagen



Canada - Bosnië & Herzegovina: 1-1

Qatar - Zwitserland: 1-1

Zwitserland - Bosnië & Herzegovina 4-1

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep B

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