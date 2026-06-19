Na één speelronde is er een verrassende koploper in Groep C op het WK voetbal. Het spektakelstuk tussen Marokko en Brazilië eindigde gelijk, waardoor Schotland profiteerde en de koppositie overnam. Bekijk hieronder de stand, het programma en de uitslagen in de poule van Marokko en hun tegenstanders.

Voor Marokko is de kop eraf. Tegen Brazilië werd het 1-1 dankzij twee schitterende doelpunten van Ismael Saibari en Vinicius Junior. Er had meer in gezeten voor Marokko maar hadden net wat pech in de afronding, daarmee kwam Brazilië goed weg.

Verder zitten ook Schotland en Haïti in de groep, die elkaar later in de Nederlandse nacht troffen. Vanuit Schotland waren fans massaal overgekomen naar de Verenigde Staten. In Boston zagen ze hoe hun land er met een minimale zege vandoor ging tegen Haïti: 1-0. Daardoor is Schotland minimaal voor even verzekerd van de koppositie.

Programma en uitslagen Groep C

14 juni om 00.00 uur: Brazilië - Marokko (1-1)

14 juni om 03.00 uur: Haïti - Schotland (0-1)

20 juni om 00.00 uur: Schotland - Marokko

20 juni om 02.30 uur: Brazilië - Haïti

25 juni om 00.00 uur: Marokko - Haïti

25 juni om 00.00 uur: Schotland - Brazilië

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen. Mogelijk treft Marokko in de volgende ronde Nederland.

Stand Groep C

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