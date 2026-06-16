Frankrijk is op het WK voetbal een van de grootste favorieten voor de wereldtitel. Het sterrenensemble van bondscoach Didier Deschamps verloor vier jaar geleden nog de WK-finale van Argentinië en begint de jacht op revanche in de Verenigde Staten, Mexico en Canada met de groepswedstrijd tegen Senegal. Volg dat duel hieronder live.

Titelkandidaat Frankrijk speelt dinsdagavond voor het eerst op het WK, tegen Senegal. De Fransen zijn de nummer twee van de FIFA-ranking en zijn gezien de sterrenselectie misschien wel dé topfavoriet. Met spelers als Ousmane Dembélé en Kylian Mbappé beschikt de Franse bondscoach over de crème de la crème. Senegal hoopt weer op een succesje, na het echec van de afgelopen Afrika Cup. Ze wonnen toen de finale, maar zagen de prijs maanden later alsnog naar Marokko gaan.

In het duel was het Kylian Mbappé die zijn land maar weer eens bij de hand nam. Hij maakte met zijn 57e interlandgoal de 1-0. Even daarvoor dacht Mbappé nog aan een strafschop, die kwam er tot ieders verbazing niet. Tien minuten voor tijd besliste invaller Bradley Barcola het duel.

Verder bestaat de groep uit Noorwegen en Irak. De Noren plaatsten zich onder leiding van Erling Haaland voor het eerst sinds 1998 weer eens voor het mondiale eindtoernooi. De topspits van Manchester City maakt dus zijn WK-debuut. Irak kende een lange weg. Pas via de intercontinentale play-offs, door Bolivia in de finale te verslaan, wisten zij zich te kwalificeren voor het WK.

Programma Groep I

16 juni om 21.00 uur: Frankrijk - Senegal

17 juni om 00.00 uur: Irak - Noorwegen

22 juni om 23.00 uur: Frankrijk - Irak

23 juni om 02.00 uur: Noorwegen - Senegal

26 juni om 21.00 uur: Noorwegen - Frankrijk

26 juni om 21.00 uur: Senegal - Irak

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep I

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