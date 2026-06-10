Engeland zou woensdagavond de voorbereiding op het WK voetbal afsluiten met een oefenwedstrijd tegen Costa Rica, maar bizarre omstandigheden zitten de WK-favoriet in de weg. De wedstrijd werd flink uitgesteld.

In Orlando (Florida) was het Inter&Co Stadium het decor voor de allerlaatste oefeninterland voor de start van het WK voetbal. Het weer gooide echter flink roet in het eten. Urenlang regende het boven het dakloze stadion en met man en macht werd geprobeerd om het veld droog te föhnen. Dat lukte niet. Ondertussen werd het weer bar en bozer en werd de supporters op de tribunes verzocht om te schuilen voor het noodweer.

Onweer

Het onweerde namelijk ook nog flink en dat levert gevaar op voor de toeschouwers en spelers. Mede daardoor werd de aftrap, die eigenlijk om 22.00 uur Nederlandse tijd zou zijn, uitgesteld tot 22.50 uur. Engeland is op het WK één van de favorieten voor de wereldtitel. Sinds een paar dagen zijn ook de spelers van Champions League-finalist Arsenal gearriveerd bij de selectie van bondscoach Thomas Tüchel.

A look at the current state of the Orlando pitch that England play Costa Rica on tonight... 😬 🌧️ pic.twitter.com/Lc1QWh0LoB — talkSPORT (@talkSPORT) June 10, 2026

In de uitzwaaiwedstrijd in Engeland was Rio Ngumoha nog de man of the match. De pas 17-jarige aanvaller van Liverpool zat echter niet in de WK-selectie van de Duitse bondscoach. Hij moest na de wedstrijd weer naar huis, terwijl de Engelse fans zich hardop afvroegen of Ngumoha niet beter bij de selectie kon blijven. Echter was de deadline voor het inschrijven al verlopen en zien de Engelsen hem later ongetwijfeld in actie voor de Three Lions, maar niet dit WK.

Tegen Costa Rica is Declan Rice weer van de partij op het middenveld en staat Arsenal-ploeggenoot Noni Madueke (ex-PSV) in de aanval. Engeland zit op het WK in de poule met Kroatië, Ghana en Panama.

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