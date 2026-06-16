Het Argentinië van Lionel Messi hoopt dit jaar om de wereldtitel uit 2022 te prolongeren. De campagne van de Argentijnen begint in Groep J met Algerije, Oostenrijk en Jordanië als concurrenten. Bekijk hier het programma, de stand en de uitslagen van Argentinië en haar tegenstanders.

Argentinië trapt het toernooi af op 17 juni tegen Algerije. Als regerend kampioen hopen de Argentijnen op net zo'n succes als in Qatar. Voor sterspeler Lionel Messi wordt het zijn zesde en allerlaatste mondiale eindtoernooi. Algerije won onlangs nog met 1-0 van het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd in Rotterdam en mag zeker niet onderschat worden. Met Anis Hadj Moussa van Feyenoord en Ramiz Zerrouki van FC Twente hebben de Noord-Afrikanen bovendien twee Eredivisie-spelers in de gelederen.

De andere landen in de groep zijn Jordanië en Oostenrijk, die elkaar enkele uren later treffen. De Oostenrijkers waren bij het EK van 2024 nog de beste in een groep met het Nederlands elftal. Zij zijn er voor het eerst sinds 1998 weer bij. Jordanië beleeft komende zomer een primeur. Zij zullen hun debuut maken op het mondiale eindtoernooi.

Programma Groep J

17 juni om 03.00 uur: Argentinië - Algerije

17 juni om 06.00 uur: Oostenrijk - Jordanië

22 juni om 19.00 uur: Argentinië - Oostenrijk

23 juni om 05.00 uur: Jordanië - Algerije

28 juni om 04.00 uur: Jordanië - Argentinië

28 juni om 04.00 uur: Algerije - Oostenrijk

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep J

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover