Rondom de WK-wedstrijden van Frankrijk tegen Irak én Noorwegen tegen Senegal stond een groot vraagteken wegens de weersomstandigheden. Uiteindelijk lag het duel van de Fransen zelfs twee uur (!) stil, maar wonnen zij met klinkende cijfers van Irak (3-0). Ook Noorwegen boekte een overwinning, zij wonnen in een bloedstollende wedstrijd van Senegal. Bekijk alle ontwikkelingen van Poule I hieronder.

Kylian Mbappé zette Frankrijk in de eerste helft op 1-0. Daarmee staat de Franse topaanvaller op 15 WK-goals. Messi scherpte het record eerder op de dag aan tot 18 stuks. Dat bereikte de Argentijnse sterspeler door maandag in de tweede groepswedstrijd van het WK twee keer te scoren tegen Oostenrijk.

Bizarre situatie bij Frankrijk-Irak

In het resterende deel van de tweede helft wilde Mbappé koste wat het kost blijven jagen op het record, maar dat plan werd voorlopig uitgesteld. Vooraf waren er al zorgen over het extreme noodweer dat voorspeld was, al barstte dat pas na rust los. Vlak voor de hervatting van de wedstrijd greep de scheidsrechter in: door hevig onweer kon er niet verder gespeeld worden. Uiteindelijk bleek dat het zelfs meer dan twee uur duurde. Het duel werd om 02.00 uur hervat.

Binnen acht minuten lag de bal alweer in het netje voor Mbappé, die daarmee zijn zestiende treffer op een WK mocht noteren. Daarmee evenaarde hij het aantal goals van Miroslav Klose. De 27-jarige spits heeft hoogstwaarschijnlijk nog tal van wedstrijden om de Duitser én Lionel Messi te achterhalen. In de 66e minuut deed Ousmane Dembélé óók nog een duit in het zakje. Hij bepaalde de eindstand op 3-0.

Erling Haaland steelt de show bij Noorwegen

De andere wedstrijd in de poule, Noorwegen tegen Senegal, kwam in gevaar. Net als in Philadelphia was er in New Jersey óók angst voor noodweer. Dat bleek uiteindelijk loos alarm, want die wedstrijd kon gewoon op de oorspronkelijke aanvangstijd beginnen. Op slag van rust kwamen de Noren op voorsprong door een doelpunt van ex-Feyenoorder Marcus Pedersen.

In de 48e minuut verdubbelde Erling Haaland, met zijn derde treffer op het WK, de score met een droge knal. Noorwegen leek geen kind te hebben aan de Afrikaanse tegenstander, maar Ismaïla Sarr maakte plots de aansluitingstreffer. Hij werd knap diep gestuurd en werkte de bal in het Noorse doel. Even later volgde echter alweer het tweede doelpunt van Erling Haaland. In de blessuretijd zorgde Sarr nog voor de 3-2, maar daar bleef het bij.

Programma en uitslagen Groep I

22 juni om 23.00 uur: Frankrijk - Irak

23 juni om 02.00 uur:

26 juni om 21.00 uur: Noorwegen - Frankrijk

26 juni om 21.00 uur: Senegal - Irak



Uitslagen



Frankrijk - Senegal: 3-1

Irak - Noorwegen: 1-4

Frankrijk - Irak: 3-0

Noorwegen - Senegal: 3-2

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep I

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover