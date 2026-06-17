Frankrijk is op het WK voetbal een van de grootste favorieten voor de wereldtitel. Het sterrenensemble van bondscoach Didier Deschamps verloor vier jaar geleden nog de WK-finale van Argentinië en begon de jacht op revanche in de met de groepswedstrijd tegen Senegal. Die werd winnend afgesloten. Later maakte Erling Haaland met Noorwegen zijn debuut. Volg het duel van de Noren tegen Irak hieronder live.

Titelkandidaat Frankrijk speelde dinsdagavond voor het eerst op het WK. De Fransen zijn de nummer twee van de FIFA-ranking en zijn gezien de sterrenselectie misschien wel dé topfavoriet. Met spelers als Ousmane Dembélé en Kylian Mbappé beschikt de Franse bondscoach over de crème de la crème.

In het duel was het Kylian Mbappé die zijn land maar weer eens bij de hand nam. Hij maakte met zijn 57e interlandgoal de 1-0. Even daarvoor dacht Mbappé nog aan een strafschop, die kwam er tot ieders verbazing niet. Tien minuten voor tijd besliste invaller Bradley Barcola het duel. Al werd het door een goal van Ibrahim Mbaye nog wel even spannend. In blessuretijd maakte Mbappé er nog eentje.

De Erling Haaland-show

Verder bestaat de groep uit Noorwegen en Irak. De Noren plaatsten zich onder leiding van Erling Haaland voor het eerst sinds 1998 weer eens voor het mondiale eindtoernooi. De topspits van Manchester City maakte dus zijn WK-debuut. Dat deed hij meteen met een doelpunt, door in de 29e minuut de bal binnen te glijden.

Vlak voor rust incasseerden de Noren echter een flinke opdoffer toen Ayman Hussein verrassend gelijkmaakte. Toch zette Haaland zijn ploeg in de 44e minuut opnieuw op voorsprong, nadat hij de bal via de Iraakse doelman tegen zich aan geschoten kreeg. In de tweede helft kwam de voorsprong van Noorwegen niet meer in de problemen. Uiteindelijk zorgden Leo Østigård en een eigen doelpunt voor de 1-4 eindstand.

Programma en uitslagen Groep I

16 juni om 21.00 uur: Frankrijk - Senegal 3-1

17 juni om 00.00 uur: Irak - Noorwegen 1-4

22 juni om 23.00 uur: Frankrijk - Irak

23 juni om 02.00 uur: Noorwegen - Senegal

26 juni om 21.00 uur: Noorwegen - Frankrijk

26 juni om 21.00 uur: Senegal - Irak

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep I

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