Cristiano Ronaldo en Portugal kenden een valse start op het WK voetbal. Tegen DR Congo kwamen zij niet verder dan 1-1. In de strijd om de knock-outfase nemen de Portugezen het in Groep K op tegen DR Congo, Colombia en Oezbekistan. Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand van Portugal en haar tegenstanders.

Colombia en Oezbekistan spelen vannacht om 03.00 uur tegen elkaar. De Zuid-Amerikanen zijn uit op revanche na het mislopen van het WK in 2022. Met grote namen als Luis Diaz en de ervaren James Rodriguez zijn de verwachtingen in Colombia hoog. Oezbekistan is er voor het eerst bij na een verrassend sterke kwalificatieronde. Het land uit Centraal-Azië leunt vooral op Khusanov van Manchester City.

Slechte begin Portugal

Cristiano Ronaldo begon zijn zesde WK vanuit de basis. Al na zes minuten kwamen de Portugezen op 1-0 via Joao Neves. Vlak voor rust bracht Congo de spanning echter terug. Vrij onverwachts kopte Yoane Wissa de 1-1. Na rust bleef Portugal aanzetten. Zo kreeg Ronaldo twee kansen. Scoren lukte echter niet, waardoor de Portugezen met een valse start aan de eindronde zijn begonnen. Voor Congo werd het een historisch eerste WK-punt.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is begonnen op 11 juni. Voor de 41-jarige Cristiano Ronaldo wordt het zijn zesde en vermoedelijk laatste WK. Hij hoopt vurig op succes met Portugal, aangezien de wereldtitel de enige ontbrekende grote prijs is op zijn palmares. Ook hoopt Ronaldo om nog een keer te scoren in de knock-outfase. Voor DR Congo wordt het de tweede deelname na 1974. Toen speelden de Afrikanen echter onder de naam Zaïre.

Programma Groep K

17 juni om 19.00 uur: Portugal - DR Congo (1-1)

18 juni om 04.00 uur: Oezbekistan - Colombia

23 juni om 19.00 uur: Portugal - Oezbekistan

24 juni om 04.00 uur: Colombia - DR Congo

28 juni om 01.30 uur: Colombia - Portugal

28 juni om 01.30 uur: DR Congo - Oezbekistan

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep K

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