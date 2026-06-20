Gastland de Verenigde Staten heeft zich officieel geplaatst voor de knock-outfase van dit WK voetbal. Na de overwinning op Paraguay werd ook Australië aan banden gelegd (2-0). Voor Turkije lijkt het WK er in de groepsfase al op te zitten. De gouden generatie van de Turken ging na Australië ook onderuit tegen Paraguay (1-0). En dat terwijl Turkije een helft lang met een man meer stond.

Turkije had een zege nodig om nog mee te kunnen doen om de zege in poule D. Al snel kwam Paraguay echter op voorsprong. Matias Galarza had slechts één minuut nodig om van afstand raak te knallen. Turkije bleef vervolgens heer en meester en kreeg een hoop kansen. Scoren lukte echter niet. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Turkije nog een cadeautje. De Paraguayaanse aanvaller Miguel Almiron bedekte zijn mond, waardoor hij rood kreeg.

Ook in de tweede helft stond het vizier van Turkije echter niet op scherp. De ploeg kreeg veel kansen, maar scoren lukte ook met een man meer niet. Paraguay hield stand en trok uiteindelijk de 1-0 overwinning over de streep. Daardoor zit het WK er voor Turkije zo goed als op. De ploeg van Vincenzo Montella staat nog altijd op nul punten en heeft enkel nog een theoretische kans om de knock-outfase via de derde plek te halen.

De Verenigde Staten zijn de volgende gelukkige die zich hebben geplaatst voor de volgende ronde. In navolging van het andere gastland Mexico, plaatste het land van Ricardo Pepi, Malik Tillman en Serginio Dest zich ook voor de volgende ronde van het WK. Er werd met 2-0 gewonnen van Australië.

Programma en uitslagen Groep D

13 juni om 03.00 uur: Verenigde Staten - Paraguay (4-1)

14 juni om 06.00 uur: Australië - Turkije (2-0)

19 juni om 21.00 uur: Verenigde Staten - Australië

20 juni om 05.00 uur: Turkije - Paraguay

26 juni om 04.00 uur: Turkije - Verenigde Staten

26 juni om 04.00 uur: Paraguay - Australië

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep D

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