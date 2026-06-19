Gastland de Verenigde Staten heeft zich officieel geplaatst voor de knock-outfase van dit WK voetbal. Na de overwinning op Paraguay werd ook Australië aan banden gelegd (2-0). Vannacht spelen Turkije, dat onverwachts verloor van de Australiërs, en Paraguay tegen elkaar. De winnaar doet goede zaken richting de volgende ronde. Check hier de uitslagen, het programma en de stand in groep D.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begon op 11 juni. Amerika kwam echter pas op 13 juni voor het eerst in actie. Zij speelden Paraguay aan gort en overtuigden gelijk. PSV'ers Dest en Pepi maakten hun eerste WK-minuten in eigen land, maar droegen niks bij tegen de Zuid-Amerikanen. Scheidsrecter Danny Makkelie daarentegen wel. Hij floot een puike partij, maar moest van de VAR één moment herstellen.

Turkije en Australië maken de groep compleet. Zij speelden zondagochtend (Nederlandse tijd) tegen elkaar. De Turken bereikten onder aanvoering van Arda Güler via de play-offs voor het eerst sinds 2002 weer de eindronde. Daar waren hoge verwachtingen van. Maar de Turken werden vakkundig naar een nederlaag gecounterd door Australië. The Socceroos zorgden daarmee voor een flinke verrassing.

Programma en uitslagen Groep D

13 juni om 03.00 uur: Verenigde Staten - Paraguay (4-1)

14 juni om 06.00 uur: Australië - Turkije (2-0)

19 juni om 21.00 uur: Verenigde Staten - Australië

20 juni om 05.00 uur: Turkije - Paraguay

26 juni om 04.00 uur: Turkije - Verenigde Staten

26 juni om 04.00 uur: Paraguay - Australië

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep D

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