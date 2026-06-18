Yan Diomandé is een van de grote beloften op het WK voetbal. De pas 19-jarige aanvaller van Ivoorkust staat volgens de geruchten in de belangstelling van diverse topclubs. De speler van RB Leipzig heeft dus een mooie toekomst voor zich, maar ook een nare geschiedenis achter zich. In een open brief neemt hij uitgebreid de tijd om zijn overleden zus te eren.

De ster van Diomandé is rijzende en dat heeft hij te danken aan zijn zusje Roxane, die op vijftienjarige leeftijd overleed aan drugs die in haar drankje waren gedaan. Het overlijden heeft diepe sporten achtergelaten bij de aanvaller van Ivoorkust, die drie jaar ouder is dan zij. Ze huilden nog samen van geluk toen Diomandé op achttienjarige leeftijd zijn contract tekende bij het Spaanse Léganes en daar zijn debuut in het profvoetbal maakte. Een paar weken later overleed ze.

'Ik was gewoon in shock'

"Nu voel ik niets", schrijft hij in een lange brief die gepubliceerd is in The Players Tribune. "Alsof ik niet eens meer een mens ben. Sinds je dood bent, voel ik alleen leegte. Ik denk dat ik geen traan heb gelaten op de dag dat ze me vertelden dat je er niet meer was. Ik was gewoon in shock. Het was slechts een paar weken nadat ik mijn debuut had gemaakt voor Leganés. Wie debuteert er op 18-jarige leeftijd tegen Real Madrid? Het was te gek. Het was een droom. En toen werd het een nachtmerrie."

'Je was 15 jaar oud...'

Hij weet het nog als de dag van gister. "Iemand van thuis bleef me maar bellen. Ik was geïrriteerd. Ik nam op en ze probeerden het niet eens te verzachten. Je weet hoe het bij ons thuis is. Geen emoties. Gewoon...'Je zus is er niet meer. Ze is heengegaan'. Je was 15 jaar oud... Ik heb nooit antwoorden gekregen. Ik weet niet eens of ik wil weten waarom. Misschien was het jaloezie. Misschien is het gewoon iets dat in ons land gebeurt. Misschien had ik je kunnen beschermen. Ik weet het niet. Ik probeer te geloven in Gods plan. Dat is alles wat ik kan doen. Ik probeer niet te vergeten, want ik weet dat ik niet zal vergeten."

'Alles wat ik doe, doe ik voor jou'

Diomandé neemt zijn zus Roxane voor altijd mee in zijn gedachten en vindt op het voetbalveld de kracht en plek om met haar te praten. "Alles wat ik kan doen, is die pijn gebruiken om nog harder te werken en alles te bereiken waar we van droomden. Ik heb dit geschreven omdat ik er niet over kan praten. Ik heb dit geschreven omdat ik wil dat je weet dat ik ervoor zal zorgen dat je blijft leven. Ik zal ervoor zorgen dat iedereen je naam kent. De hele wereld. Alles wat ik op het voetbalveld doe, doe ik voor jou."

'Ik zal zorgen dat iedereen je naam kent'

En nu kan hij dat laten zien op het allerhoogste podium, het WK voetbal. "Het is ons gelukt. Alles wat je zei, is uitgekomen. Echt. Je broer zal spelen voor Ivoorkust, zoals Drogba, zoals Yaya Touré, zoals Gervinho. Ik zie het niet eens als een wedstrijd. Ik zie het als een podium. Dit is mijn kans om de hele wereld te laten zien wat jij in mij zag. Elke keer als ik scoor, zal ik ervoor zorgen dat iedereen je naam kent. Ik zal ervoor zorgen dat je niet wordt vergeten. Je zei altijd dat ik beter kon zijn dan Cristiano Ronaldo. Als ik hem daar zie, zal ik hem namens jou groeten. Ik zal bewijzen dat je gelijk had, of ik sterf terwijl ik dat probeer."

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