Stem bij Sportnieuws.nl tijdens het WK voetbal af op de dagelijkse ochtendshow met onze vaste gezichten Robert Maaskant en Damian Vlottes en uitgesproken (voormalig) voetballers als Hedwiges Maduro, Ralf Seuntjens en Ali Boussaboun. Elke ochtend vanaf 07.30 uur te bekijken en beluisteren.

De nieuwe voetbalshow is vanaf vandaag elke ochtend vanaf 07.30 uur te bekijken en beluisteren via Sportnieuws.nl, ons YouTube-kanaal en Spotify. Verder delen we fragmenten uit de afleveringen via Instagram, TikTok en Facebook. Zo weet je direct alles over het gesprek van de dag en start je de ochtend met een lach op je gezicht.

In het spoor van Oranje

Persconferenties van Ronald Koeman, de trainingen én de wedstrijden van het Nederlands elftal: onze verslaggever Aron Kleeven is overal bij. Naast zijn geschreven verhalen brengt hij vanuit de andere kant van de wereld dagelijkse video-updates met het laatste nieuws rond Oranje en beelden achter de schermen.

Sportnieuws.nl App: wat vind jij?

In onze Sportnieuws.nl App zijn nieuwe interactieve elementen toegevoegd die het WK voor jou nog leuker maken. Zo hebben we ‘Raad de speler’, een quiz waarin een geblurde voetballer stap voor stap zichtbaar wordt. Weet jij wie het is? Speel dagelijks mee. Ook vragen we je dagelijks om jouw mening: wat vind jij? Door jouw stem achter te laten op polletjes over Oranje maak je kans op mooie prijzen. Natuurlijk check je in onze vernieuwde app ook makkelijk het speelschema, de uitslagen & standen en andere statistieken.

24/7 dicht op de bal

We draaien met Sportnieuws.nl 24/7 door. Onze voetbalwatchers Rick Kraaijeveld en Aron Kattenpoel Oude Heerink stemmen in de nachtelijke uren af op het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico en houden jou op de hoogte. In de vroege ochtend schuiven zij aan in onze voetbalshow. De hele dag zorgt onze redactie ervoor dat je precies weet wat er speelt, op en rond het WK.

Dagelijkse nieuwsbrief

Leef mee met Nederland, Curaçao, Kaapverdië, Marokko, Turkije of een ander favoriet land. Stem af op Sportnieuws.nl, download onze app, check onze socials (Instagram, TikTok, Facebook en YouTube) en/of abonneer je op onze nieuwsbrief die dagelijks om 08.00 uur met het leukste en laatste WK-nieuws in je inbox valt.

Dit brengt Sportnieuws.nl tijdens het WK

Mis dus niets van het WK voetbal, van live urgentie tot het gesprek van de dag. Dit mag je samengevat allemaal van ons verwachten van 11 juni tot en met 19 juli:

• Liveblogs van alle wedstrijden

• Statistieken en standen

• Het laatste WK-nieuws

• Verhalen achter de voetballers

• Reacties van hoofdrolspelers en prominenten

• Opvallende momenten binnen én buiten de lijnen

• Quizzen, polletjes en interactieve games

"Sport draait om prestaties, emoties en entertainment. Natuurlijk brengen we het nieuws en volgen we de wedstrijden, maar juist de andere verhalen, emoties en opvallende momenten maken een WK onvergetelijk", zegt hoofdredacteur Twan Bovée.

“Bij ons word je vermaakt. Niet alleen de uitslag telt, maar juist ook het verhaal erachter: van opvallende quotes en virale momenten tot kleedkamerhumor en het meeleven van de spelersvrouwen. Tijdens het WK wil Sportnieuws.nl dé plek zijn waar fans niet alleen het nieuws volgen, maar ook het gesprek van de dag vinden. Van het eerste koffiemoment in de ochtend tot de laatste wedstrijd diep in de nacht: wij zitten tijdens het WK overal bovenop.”

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