Wu Yize is de nieuwste wereldkampioen snooker. De Chinees won in een zinderende finale van Shaun Murphy. Wu pakt daarmee een enorme prijzenpot die voor de WK-winst staat.

De Chinees moest in de finale uiteindelijk op een decider winnen. Dat was pas de vierde keer dat dit gebeurde in de geschiedenis van het WK. Wu trok aan het langste eind en is de tweede Chinese wereldkampioen op rij. Zhao Xintong pakte vorig jaar de WK-zege. Uiteindelijk won Wu met 18-17 nadat de finale alle kanten op ging. Voor Murphy een hard gelag, want hij liep 21 jaar na zijn eerste wereldtitel zijn tweede mis.

De 22-jarige speler pakt daarmee een gigantische prijzenpot van 600.000 euro. Dat is een stuk meer dan de nummer twee Murphy. Hij mag echter ook nog 300.000 euro mee naar huis meenemen als de beloning voor zijn finaleplaats. Wu is ook nog de jongste niet-Engelse speler ooit die het wereldkampioenschap op zijn naam weet te schrijven.

Het scheelde echter niet veel of Wu had de finale helemaal niet eens gehaald. De Chinees bereikte de eindstrijd door een grove fout van de Noord-Ier Mark Allen. In het slot van de wedstrijd miste hij twee cruciale ballen, waaronder één keer de zwarte bal. Het zorgde ervoor dat Wu kon profiteren en zo alsnog een ticket naar de finale kon bemachtigen. En dat terwijl hij niet veel eerder al klaar stond om Allen te feliciteren met zijn overwinning.

Wu gaf achteraf aan dolgelukkig te zijn met zijn wereldtitel en hij droeg die op aan zijn ouders. "Toen ik besloot te stoppen met school en alles aan snooker te geven, was mijn vader er altijd voor mij. Mijn moeder is mijn kracht en ik hoe enorm veel van haar", zo vertelde een emotionele Wu na de WK-zege.