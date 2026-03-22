Sofie Dokter staat er op de WK Indoor geweldig voor. De Nederlandse topatlete gaat aan de leiding op de vijfkamp en moet nog één onderdeel overleven om het eerste goud van Nederland op dit toernooi te bemachtigen.

Dokter staat na het vierde onderdeel op de vijfkamp bij de WK indooratletiek in het Poolse Torun nog steeds aan de leiding. De Groningse meerkampster klom eerder naar de eerste plek in de tussenstand door het hoogspringen te winnen met 1,87 meter. Dokter gaf daarmee haar flitsende start een vervolg, want ze opende de wedstrijd met een dik persoonlijk record van 8,19 seconden op de 60 meter horden.

Dokter eerste na drie onderdelen

Op het derde onderdeel, het kogelstoten, eindigde Dokter met een afstand van 13,92 meter als zevende. Dit was haar beste seizoen afstand en genoeg om haar leiding in het klassement te behouden. Zondagavond bouwde ze de voorsprong nog verder uit door een sterke prestatie bij het verspringen. Dat onderdeel won ze, waardoor ze verder uitliep op haar concurrenten.

Om 20.03 uur wordt de 800 meter afgewerkt. Dat is het slotonderdeel van de vijfkamp. Dokter verdedigt een voorsprong van 78 punten op de Ierse Kate O'Conner en maar liefst 115 op Anna Hall uit de Verenigde Staten.

Eerder succes

De 23-jarige Dokter verzamelde al eremetaal in haar carrière. Ze won vorig jaar zilver op de vijfkamp bij de EK indoor in Apeldoorn. Twee jaar geleden behaalde ze brons op de WK indoor in Glasgow. Afgelopen zomer werd ze zesde op de zevenkamp bij de WK outdoor in Tokio.