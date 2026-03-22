De finale van de 400 meter bij de WK indoor atletiek zorgde voor de nodige spanning. Lieke Klaver veroverde daarbij tot haar eigen verrassing het brons, terwijl de Poolse Natalia Bukowiecka genoegen moest nemen met zilver. Na afloop volgde nog een bijzonder onderonsje tussen de twee, waar Bukowiecka nu openhartig over heeft verteld.

Dit seizoen werd de finale van de 400 meter indoor opgedeeld in twee heats van vier atleten. De deelnemers in de eerste race moesten dus nog wachten op de tijden van volgende lopers, voor ze de uitslag wisten.

Afwachten

Klaver werd tweede in de eerste heat van de twee. Bukowiecka won in een nationaal record van 50,83. De Nederlandse klokte 51.02 en daar was ze zichtbaar niet tevreden mee. Het was daarna afwachten op de tweede race. Daarin zou pas blijken of haar tijd genoeg is voor een medaille.

In de tweede finale won de Tsjechische Lurdes Manuel het goud met een persoonlijk record van 50.76. Bukowiecka moest dus genoegen nemen met zilver en Klaver sloeg verbaasd haar handen voor haar gezicht toen ze zag dat ze toch nog op het podium stond.

Onderonsje

Na afloop spraken Klaver en Bukowiecka met elkaar. Ze wisten beiden namelijk even niet wie nou welke medaille had gewonnen, zo vertelt de Poolse atlete in een interview met Fakt.

"Ja, er was verwarring over de tijden", zo stak ze af. "We wisten niet of we een medaille hadden, omdat de naam van Henriette Jaeger niet in beeld verscheen. We volgden het niet live en wisten niet wat er precies was gebeurd. Klaver dacht dat ze haar naam vergeten waren toe te voegen, dus het was echt heel vreemd."

Emotie

Uiteindelijk won Klaver dus het brons. De zorgde voor de nodige tranen bij haar. "Gewoon emoties. Ik ben ook een mens. Ik heb zo mijn goede nachten, mijn slechte nachten en ik werk heel hard. Dat wordt niet altijd beloond, maar het heeft me nu wel beloond met een medaille", zo vertelde ze erover.