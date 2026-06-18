Femke Broeders-Bol heeft dinsdag indruk gemaakt met haar outdoordebuut op de 800 meter. Ze kwam maar net te kort voor de Zwitserse Audrey Werro, maar krijgt binnenkort een herkansing op een bijzondere plek.

De Nederlandse topatlete keert namelijk terug in de stad waar ze haar olympische titel veroverde: Parijs. Tijdens de Spelen van 2024 won ze goud op de 4x400 meter gemengde estafette, zilver op de estafette voorvrouwen en brons op de 400 meter horden.

Broeders-Bol loopt op zondag 28 juni in Parijs haar nieuwe afstand: de 800 meter. Ze maakte dit seizoen de overstap van de 400 meter horden. Tijdens het indoorseizoen gooide een voetblessure roet in het eten, maar de 26-jarige is in de buitenlucht goed begonnen.

Audrey Werro

Ze werd namelijk tweede op de 800 meter in het Tsjechische Ostrava geworden in een tijd van 1.57,13. De wedstrijd werd gewonnen door Werro in een razendsnelle 1.54,45. Met haar tijd is Bol ruim anderhalve seconde langzamer dan het Nederlands record dat Ellen van Langen tijdens haar gouden olympische race in Barcelona in 1992 noteerde.

Bol liep in de eerste ronde op de derde plaats in het spoor van Werro. In de rug van Werro schoof ze op naar plek twee. Ze wist lang in het spoor van de Zwitserse te blijven, maar moest haar in de laatste bocht laten gaan. Het resultaat is indrukwekkend, zeker gezien de ervaring van Werro. Die liep haar honderdste race op de 800 meter.

'Een duel dat je laat kwijlen'

Eind deze maand krijgt ze een nieuwe kans, want in Parijs neemt Broeders-Bol het opnieuw tegen haar rivale op. "Een duel dat je laat kwijlen", schrijft de organisatie van het toernooi op Instagram.

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