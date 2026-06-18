Armand Duplantis en Desiré Inglander zijn sinds de Olympische Spelen van 2024 een echt glamourkoppel. Vorige week stapten ze in het huwelijksbootje en dat deden ze in stijl. De twee dachten na over alle details en hadden een duidelijke verdeling in de voorbereiding. De felicitaties stromen uiteraard binnen.

Duplantis en Inglander leerden elkaar in 2020 kennen en de vonk sloeg al snel over. Vier jaar later ging het koppel viraal tijdens de Olympische Spelen in Parijs. De Zweedse topatleet rende na zijn olympische titel in het polsstokhoogspringen naar zijn geliefde om haar een kus te geven.

Later dat jaar pakte Duplantis groots uit met een huwelijksaanzoek voor het model. Dat deed hij tijdens een fotoshoot voor modetijdschrift Vogue. Het bekende blad deed ook verslag van de bruiloft, die op 12 juni plaatsvond.

Het stel trouwde in het zuiden van Frankrijk. Daar heeft Inglander veel tijd doorgbracht in het huis van haar moeder. "Bovendien is het dichtbij onze nieuwe woonplaats Monaco", vertelt ze.

Verdeling

Maar er waren nog veel meer beslissingen te nemen over de bruiloft. Daarom hebben Duplantis en Inglander de taken verdeeld. “Mondo wilde graag beslissen over de muziek en het eten. Ik deed de bloemen en de details", zegt de bruid. "Het was een goede verdeling."

Voor de decoratie en planning werden ook professionals ingeschakeld, net als voor het uiterlijk van Inglander. "Zij lieten mijn droom uitkomen tijdens de bruiloft", vertelt ze. Alles verliep volgens plan en de liefde spatte ervan af op de huwelijksdag.

Nu kunnen ze nagenieten van het mooie moment met hun vrienden en familie. Het was 'het beste weekend van hun leven'. “We kunnen het amper onder woorden brengen. We zullen nu echt moeten stoppen met huilen", grappen ze. Nu is hij tijd voor de huwelijksreis. "In de auto keken we elkaar aan en zeiden we: 'Hoe kan dit nou echt ons leven zijn?'", aldus het dolgelukkige koppel.

Femke Bol

Het huwelijk en de foto's zorgen binnen de atletiekwereld ook voor emoties. Reacties zijn er onder meer van wereldtoppers al Femke Bol, Keeley Hodgkinson en Alysha Newman. Ook onder meer tennisser Stefanos Tsitsipas en Mikky Kiemeney, de vrouw van Oranje-international Frenkie de Jong, reageren enthousiast.

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