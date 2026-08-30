Jorinde van Klinken heeft haar uitstekende vorm van de EK atletiek moeiteloos voortgezet op de 'meet' in het Zwitserse Bellinzona. De Nederlandse topatlete won aldaar het discuswerpen en is daarmee de enige Nederlandse die een onderdeel wint in Bellinzona. Dat doet ze met een landgenote op het podium.

Van Klinken maakte op de EK indruk met goud op het discuswerpen en zilver op het kogelstoten. In de Zwitserse grensplaats met Italië stond voor de vrouwen alleen het discuswerpen op het programma en daarin overtuigde de Nederlandse meteen. Haar eerste worp bleek meteen goud waard. Ze wierp de discus 66.86 meter ver. In haar laatste beurt kwam ze er met 66.84 nog een keer dichtbij, maar dat was dan ook meteen de enige worp die in de buurt kwam.

Haar concurrentie bleef op gepaste afstand. Nummer twee Cierra Jackson uit de Verenigde Staten kwam niet verder dan 65.41 meter. Van Klinkens landgenoot Alida van Daalen, die op de EK atletiek net buiten het podium viel, haalde dit keer wel de derde plek. Haar 'bronzen' afstand was 62.49 meter. Daarmee zorgen de twee Nederlandse topatletes ook goed voor zichzelf, zij pakken namelijk prijzengeld met hun prestaties.

Prijzengeld Van Klinken en Van Daalen

Van Klinken pakt 2500 euro aan prijzengeld voor haar winnende worp, Van Daalen moet het doen met 1000 euro. In andere onderdelen bleven de Nederlandse atleten buiten de plekken voor prijzengeld in Bellinzona. Wat dat betreft werd het zuur voor Maureen Koster, die precies zesde werd op de 1500 meter en daarmee één plekje tekort kwam om nog wat geld mee naar huis te nemen.

800 meter vrouwen

Op de 800 meter voor vrouwen maakten Myrte van der Schoot en Eveline Saalberg indruk. Zij liepen uitstekende tijden en voor Van der Schoot was dat zelfs haar eerste keer op de 800 meter. De 400 meterspecialiste kende daarmee een uitstekend debuut en kwam in de top-twaalf van snelst gelopen Nederlandse tijden ooit op die afstand.

Afscheid Liemarvin Bonevacia

Liemarvin Bonevacia liep zijn laatste race ooit. Op 37-jarige leeftijd liep hij in Bellinzona voor het laatst de 400 meter. Hij liep een weinig enerverende race, maar die stond dus vooral in het teken van zijn afscheid.