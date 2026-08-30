De Nederlandse topatleet Liemarvin Bonevacia heeft in het Zwitserse Bellinzona afscheid genomen van de topsport. De 37-jarige specialist op de 400 meter, die jarenlang onderdeel was van TeamNL op estafettenummers, liep in de B-finale een onbeduidende tijd.

Bonevacia, op Curaçao geboren, werd vierde in Bellinzona in 47,33 seconden op de 400 meter. Daarmee was hij ruim twee seconden trager dan winnaar Jonathan Sacoor uit België. In de A-finale liepen de atleten nog een stukje sneller. Daar werd de winnaar Christopher Morales Williams in een tijd van precies 44,44 seconden. Maar voor Bonevacia was het vooral zijn afscheidsfeestje, iets waar de Zwitserse succescoach Laurent Meuwly van TeamNL al uitgebreid bij stilstond.

'We hebben veel gedeeld'

'Sommige atleten worden onderdeel van je coachingreis, anderen van je hele levensverhaal. Liemarvin was een van de eerste atleten die ik trainde toen ik naar Nederland kwam zeven jaar geleden. Op meerdere manieren begonnen we samen aan een nieuw hoofdstuk. Sindsdien hebben we veel gedeeld. Mooie races, moeilijke momenten, kampioenschappen, medailles, teleurstellingen, lachbuien, discussies en ontelbare uren op de baan', schrijft Meuwly op zijn Instagram over en aan Bonevacia.

'Maar een deel van het verhaal'

'Er zijn veel individuele- en teammedailles gewonnen en natuurlijk dat onvergetelijke moment van olympisch zilver met de 4x400 meter estafette in Tokio 2021. Maar als ik terugkijk, zijn de medailles maar een deel van het verhaal. Wat ik me het meest zal herinneren, is de persoon achter de atleet. Zijn karakter, de loyaliteit, zijn competitieve en alles waar we de afgelopen zeven jaar doorheen zijn gegaan. Vandaag loop je je laatste race."

'Je hebt je stempel gedrukt'

Volgens Meuwly is het moeilijk om een baan voor te stellen zonder Bonevacia erop. "Maar je kan vertrekken met de wetenschap dat je je stempel hebt gedrukt op de hele Nederlandse atletiek en dat je onderdeel bent geweest van een stukje hele speciale geschiedenis. Ik ben dankbaar en trots op de kans die ik gehad heb om je coach te zijn in zo'n belangrijk stukje van je carrière. Geniet van elke seconde van dit laatste stukje. Nog een laatste race van zo'n grootse carrière.'