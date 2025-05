Populair atletiektalent 'stapt uit comfortzone' bij start nieuw seizoen

Het zijn spannende tijden voor het Nederlandse atletiektalent Demi van den Wildenberg. Ze staat aan het begin van een nieuw seizoen, die voor haar op een opvallende manier begint.

De razendsnelle Brabantse is gespecialiseerd in de 60 meter (indoor) en 100 meter (outdoor). Ook maakt ze onderdeel uit van het 100 meter estafetteteam. Maar dit keer kiest Van den Wildenberg voor een nieuwe afstand. 'Uit mijn comfortzone stappen en mijn seizoen openen met een 200 meter vandaag', zet ze bij een foto die ze van haarzelf plaatst in haar Instagram Story.

Olympische Spelen in 2028 als ultieme doel

Waar Van den Wilbenberg precies loopt, wordt uit haar verhaal niet duidelijk. Maar de reden waarom ze loopt is dat wel. Ondanks dat haar carrière als influencer ook van de grond komt, blijft atletiek haar grootste doel. "Maar mijn ultieme en nog langeretermijndoel is individueel deelnemen aan de Spelen. Misschien wel in Los Angeles 2028", vertelde ze ooit in gesprek met Brabant Sport.

Tot haar zeventiende hockeyde ze, daarna ging de focus op haar atletiekcarrière. "Het is heel geleidelijk gegaan. Je wint steeds vaker, kwalificeert je voor grote toernooien en ik voelde van binnen dat ik voor atletiek moest gaan."

Drukke agenda

Dat doet Van den Wildenberg dan ook, naast haar studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Door die combinatie ziet ze haar vriendinnen maar weinig, maar als ze een dag vrij heeft dan geniet ze van 'een koffiemomentje' samen.

Influencer

De 24-jarige Van den Wildenberg timmert daarnaast op sociale media hard aan de weg. Inmiddels heeft ze 174 duizend volgers op Instagram en meer dan 75 duizend op TikTok. Het zorgt ervoor dat ze regelmatig leuke acties kan doen met haar fans. Onlangs gaf ze haar oude atletiekoutfits weg. Die waren in rap tempo verdeeld, maar voor de ongelukkigen had ze goed nieuws: 'Ik zal dit in de toekomst zeker nog een keer doen!'

De grootste successen op de atletiekbaan behaalde Van den Wildenburg op de NK indoor atletiek. De sprintster ging in 2022 met de zilveren medaille naar huis op de 60 meter, terwijl ze een jaar later brons pakte. Eerder deze maand deed ze mee aan de WK estafette.