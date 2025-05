Populair atletiektalent overladen met reacties na speciale actie: 'Ik ga dit vaker doen!'

De Nederlandse atlete Demi van den Wildenberg is overladen met reacties na een bijzondere actie. Dat deed de sprintster, die immens populair is op sociale media, dusdanig goed dat het naar meer smaakt.

Van den Wildenberg, die eerder deze maand haar internationale debuut namens Nederland bij de WK estafette maakte, deed op Instagram dinsdag een oproep. "Ik doe mijn wedstrijdkleding weg! Mocht ik hier meiden blij mee maken, stuur me dan a.u.b. een berichtje", schreef ze op het sociale medium.

Veel reacties na oproep

De atlete had van alles in de aanbieding, waaronder broekjes, leggings, longsleeves en shirts. Van den Wildenberg heeft 173.000 volgers op het platform en dus was het niet gek dat de reacties binnenstroomden. Al na ruim een uur gaf de sprintster een update met de boodschap dat er niets meer over was.

"Alles is verdeeld! Super veel reacties gekregen dus helaas kan ik niet iedereen blij maken", schreef ze in een nieuw bericht. De fans die buiten de boot zijn gevallen hoeven niet te treuren, want misschien hebben ze de volgende keer meer geluk. "Ik zal dit in de toekomst zeker nog een keer doen!"

i Alle kleding was snel vergeven. © Instagram / Demi van den Wildenberg

Debuut voor Nederland

Van den Wildenberg, die naast haar atletiekcarrière bezig is aan een studie om advocate te worden, kwam eerder deze maand bij de WK estafette voor het eerst in actie bij een internationale wedstrijd. Ze liep de 4x100 meter gemengde estafette. Samen met Fenna Achterberg, Timo Spiering en Eugene Omalla (olympisch kampioen op de 4x400 meter gemengd) kwam ze tot een tijd van 41.81 seconden.

Op de WK estafette waren startbewijzen voor het WK outdoor van later dit jaar te bewijzen, maar dat was niet mogelijk op dit onderdeel. De discipline is namelijk nieuw en wordt pas in 2027 onderdeel van het grote WK.

Podiumplekken op NK

De grootste successen op de atletiekbaan behaalde Van den Wildenburg op de NK indoor atletiek. De sprintster ging in 2022 met de zilveren medaille naar huis op de 60 meter, terwijl ze een jaar later brons pakte.