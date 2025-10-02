De populaire Nederlandse atlete Demi van den Wildenberg (25) neemt het er lekker van op vakantie op Bonaire. Zij en haar partner genieten volop van wat het Caribische eilandje te bieden heeft.

Van den Wildenberg maakte eerder dit jaar bij de WK estafette haar debuut voor Nederland bij een internationale wedstrijd. Ze deed in de Chinese stad Guangzhou mee bij de 4x100 meter gemengde estafette. Samen met Fenna Achterberg, Timo Spiering en Eugene Omalla, die in 2024 olympisch kampioen werd op de 4x400 meter gemengde estafette, kwam Team NL tot een tijd van 41,81 seconden.

Bonaire

Nu hoeft Van den Wildenburg even niet te denken aan het tartan, aan estafettestokjes of startpistolen. Zoals ze vorige week schreef op Instagram: "We gaan richting het einde van het seizoen. Ik kijk terug op een geweldig jaar vol groei en prestatie. Nu is het tijd om de batterij weer op te laden."

Zij en haar partner Levy Jansen, actief in de wereld van social media en advertenties, hebben het zonnige Bonaire opgezocht. Dat leidt tot een stortvloed aan heerlijke foto's van zwembaden, parasolletjes, bikini's, palmbomen, zonsondergangen en royaal gevulde eettafels. Daarnaast ondernemen ze een boottocht langs de kustlijn van het eiland. De atlete schrijft: "Ik heb de beste tijd van mijn leven, met mijn favoriete persoon, Levy Jansen."

Studie

Overigens zal Van den Wildenburg na haar zonovergoten trip weer haar handen vol hebben. Niet alleen aan haar trainingen, maar ook aan haar studie. "Het is een beetje stil geweest hier, omdat ik super druk ben met school", schreef ze onlangs. "Ik werk er momenteel hard aan om mijn bachelordiploma rechten te halen dit jaar. Fingers crossed".

Social media

De meeste sportliefhebbers moeten wellicht nog kennis maken met Van den Wildenberg, want ze staat qua prestaties in de schaduw van pakweg Femke Bol, Sifan Hassan en Lieke Klaver. Het atletische talent is desondanks razendpopulair op sociale media, want ze verzamelde al zo'n 180.000 volgers op Instagram en ook op TikTok zijn er ruim 80.000 mensen geïnteresseerd in haar leven.