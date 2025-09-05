Een mooie mijlpaal voor het Nederlandse atletiektalent Demi van den Wildenberg: ze mag als lid van de 4x100 meter estafette afreizen naar de WK atletiek in Japan. Ze hoorde eerder deze week dat ze is geselecteerd. Maar nu zit ze met deze vraag: in welke kleding zal ze daar gaan rennen?

Voor Van den Wildenberg is de selectie een logisch vervolg op een eerder debuut dat in 2025 plaatsvond. In mei 2025 reisde ze met het Nederlands team af naar Guangzhou in China voor de WK estafette.

Van Wildenburg was onderdeel van de estafetteploeg op de 4x100 meter voor vrouwen en de 4x100 meter gemengd. Dat was de eerste keer dat ze bij een teamonderdeel op een internationaal toernooi Nederland representeerde.

Optie 1 of 2?

Op Instagram laat de atlete, die tevens rechten studeert in Utrecht, zien dat ze piekert tussen twee kledingopties. Ze schrijft: "Nog een paar dagen voordat ik vertrek naar Tokio voor de WK atletiek. Optie 1 of optie 2?" Daarmee verwijst ze naar de twee setjes die ze in de bijbehorende video draagt. Setje 1 is blauw, bij setje 2 is het broekje nog wel blauw maar is het shirt oranje.

Al snel stroomden de reacties binnen. Sommigen vonden het allebei even mooi. Schaatsster Pien Hersman kan kennelijk ook niet kiezen en laat alleen 'Wauw' achter. Andere reacties zijn: 'Allebei zijn té goed", "Sprintpak, slayyy" en "Numbero uno chica", oftewel optie 1.

Influencer en atlete

De meeste sportliefhebbers moeten waarschijnlijk nog kennis maken met Van den Wildenberg, want van de prestaties van Femke Bol, Sifan Hassan en Lieke Klaver kan ze alleen nog maar dromen. Het talent is desondanks razendpopulair op sociale media, want ze verzamelde al zo'n 180.000 volgers op Instagram en ook op TikTok zijn er ruim 80.000 mensen geïnteresseerd in haar leven.

WK atletiek