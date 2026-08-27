Femke Broeders-Bol maakt dit seizoen grote indruk op de 800 meter en daarmee maakt ze het haar rivalen bijzonder lastig. Audrey Werro werd nog wel Europees kampioene, maar ook de jonge Zwitserse ziet het Nederlandse fenomeen steeds dichterbij komen.

Broeders-Bol kwam tot en met vorig seizoen uit op de 400 meter horden en de vlakke 400 meter, maar besloot dit seizoen alles op de 800 meter te zetten. En met succes. Zo werd de Amersfoortse derde op het EK en kwam ze vorige week tijdens de Diamond League in Lausanne op acht honderdste van de zege.

De zege in Lausanne ging naar Werro, die ook de snelste seizoenstijd op naar naam heeft en donderdagavond in Zürich als favoriete van start gaat. Keely Hodgkison, de Britse nummer twee van het EK en de olympisch kampioene, is niet van de partij.

Geweldige finish Femke Broeders-Bol

Werro gaf in aanloop naar de Diamond League in Zürich een persconferentie. Een journaliste stelde daar dat Broeders-Bol de Zwitserse tot het uiterste pushte in Lausanne en een geweldige finish had. “Maakt dat het allemaal nog wat spannender voor je?”, wilde ze graag weten.

“Ja, dat is echt heel cool om te zien”, aldus Werro met een glimlach. “We kunnen elkaar omhoog stuwen. Ze kwam aan het einde van de race echt terug en ik vind het echt heel leuk. Dat maakt het alleen maar plezieriger.”

Broeders-Bol had na 700 meter een flinke achterstand op Werro, die onbedreigd op weer een zege af leek te gaan. In de laatste 100 meter deed de Nederlandse echter wat ze op de 400 meter ook regelmatig liet zien: een ongekende eindsprint inzetten. Broeders-Bol kwam dichter bij haar rivale dan ooit en dus zijn vanavond weer heel veel ogen gericht op het duel tussen de twee.

De strijd tussen Broeders-Bol, Werro en de andere rivalen is vanavond live te zien op Nederlandse tv. Bekijk hier hoe het allemaal precies zit.