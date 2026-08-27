Opnieuw een grote dag voor Femke Broeders-Bol. Na haar bronzen medaille op de 800 meter tijdens de EK atletiek én haar Nederlandse record in Lausanne komt de Nederlandse topatlete donderdag in actie tijdens de Diamond League in Zürich. Met haar doen er twee Nederlanders mee die net Europees kampioen zijn geworden.

Broeders-Bol verruilde na vorig seizoen haar 400 meter horden in voor de 'normale' 800 meter en kan zich nu al meten met de wereldtop. Ze werd op de EK achter Audrey Werro en Keely Hodgkinson derde en liep een week later het bijna 25 jaar oude Nederlandse record van Ellen van Langen uit de boeken.

Werro voor eigen publiek

Donderdag in Zürich komt Broerders-Bol rivale Werro weer tegen. De Zwitserse loopt voor eigen publiek en is weer de topfavoriet voor het goud. Hodgkinson heeft zich deze week teruggetrokken van het Diamond League-evenement in de stad. Wel is er met Georgia Hunter Bell een andere Britse om rekening mee te houden. Daarnaast heeft Werro met Valentina Rosamilia en Veronica Vancardo twee landgenoten in de finale. Met Myrte van der Schoot staat er een tweede Nederlandse aan de start.

Femke Broeders-Bol live op tv

Voor de Nederlandse atletiekfans met een abonnement op Ziggo Sport is de Diamond League in Zürich voor een groot deel live te zien. Om 20.00 uur begint Ziggo Sport 3 met het uitzenden van het evenement. De eerste finale is al om 18.27 uur (hoogspringen vrouwen). Het begin van polsstokfenomeen Armand Duplantis zal niet live te zien zijn, maar de pogingen voor de winst waarschijnlijk wel. Het hele programma en de Nederlanders zie je onderaan dit artikel.

Nadine Visser en Stefan Nillessen

Niet alleen Broeders-Bol komt namens Nederland in actie, er zijn zelfs twee kersvers Europees kampioenen aan de start in Zürich. Nadine Visser gaat proberen haar 100 meter horden te winnen, terwijl Stefan Nillessen ook een poging doet op de 1500 meter.

Programma Diamond League Zürich

Donderdag 27 augustus



18.27 uur: hoogspringen vrouwen

19.12 uur: polsstokhoogspringen mannen

19.20 uur: kogelstoten mannen

19.22 uur: 400 meter mannen

19.34 uur: 110 meter horden mannen

19.42 uur: 200 meter vrouwen

20.04 uur: 400 meter horden vrouwen

20.16 uur: 1500 meter mannen

20.29 uur: verspringen mannen

20.32 uur: 100 meter vrouwen

20.42 uur: 400 meter horden mannen

20.42 uur: speerwerpen mannen

20.50 uur: steeplechase vrouwen

21.08 uur: 800 meter mannen

21.19 uur: 100 meter horden vrouwen, met Nadine Visser

21.26 uur: 1500 meter mannen, met Stefan Nillessen

21.41 uur: 800 meter vrouwen, met Femke Bol en Myrte van der Schoot

21.53 uur: 200 meter mannen