Keely Hodgkinson gaat het outdoorseizoen met een opvallende switch beginnen. Waar Femke Broeders-Bol net naar de 800 meter is overgestapt, gaat haar toekomstige rivale een uitstapje maken naar de 400 meter.

Hodgkinson heeft bekend gemaakt dat ze op 4 juni de 400 meter zal gaan lopen tijdens een Diamond League-wedstrijd in Rome. Normaal gesproken is de Britse loopster alleenheerser op de 800 meter. Zo werd Hodgkinson nog olympisch kampioen in Parijs op die afstand, werd ze wereldkampioen indoor op die afstand en pakte ze in 2026 ook het wereldrecord op de 800 meter.

400 meter

De keuze om de 400 meter te gaan proberen komt voor Hogdkinson na de WK indoor in Polen. Daar liep ze met Team Groot-Britannië de 4x400 meter estafette. Hodgkinson liep tijdens die estafette haar 400 meter in een tijd van 50.10. Daarmee was ze de snelste van het hele deelnemersveld en dat terwijl er ook een aantal specialisten op de 400 meter meededen.

Vooralsnog is de 400 meter in Rome de enige Diamond League-race waar Hodgkinson deze afstand zal lopen. Drie dagen later loopt ze in het Zweedse Stockholm 'gewoon' de 800 meter. Wellicht dat ze daar voor het eerst de degens met Femke Broeders-Bol zal kruisen. Zij maakte enkele maanden geleden succesvol haar debuut op de 800 meter, maar raakte daarna geblesseerd. Bol is nog altijd aan het revalideren, maar ze hoopt aan de start van het outdoorseizoen weer fit te kunnen zijn en mee te kunnen doen voor de zeges.

West Ham United

Hodgkinson kreeg het na de WK ook nog aan de stok met West Ham United en de fans van de Premier League-club. Londen wilde het WK atletiek van 2029 organiseren, maar de club laat dit niet toe omdat het evenement overlapt met de Premier League-agenda. Daar was Hodgkinson het niet mee eens en zei plaatste een cynische reactie onder het bericht.

"Het team van Groot-Brittannië zal meer medailles binnenhalen in dat stadion dan West Ham in de hele geschiedenis van de club is gelukt", zei Hogdkinson, die veel haatreacties kreeg vanwege het bericht. Al snel gaf ze echter aan dat ze niet zat met de haat die ze voor de opmerking kreeg.