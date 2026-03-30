Femke Broeders-Bol is hard aan het revalideren om weer fit terug te kunnen keren op de atletiekbaan. De topatlete kijkt ondanks haar blessure uit naar haar rentree. Wanneer de eerste ontmoeting met haar nieuwe rivaal Keely Hogdkinson op de planning staat is nog onduidelijk. Nu spreekt Broeders-Bol zich voor het eerst uit over de heerser op haar nieuwe afstand.

Broeders-Bol wil allesbehalve haast maken met haar rentree. Het belangrijkste is immers dat ze pas weer aan de start van wedstrijden zal verschijnen als het echt weer helemaal goed voelt. Wel komt die rentree elke dag weer dichter bij, waardoor er rustigjes aan weer licht aan het eind van de tunnel komt. Haar hardnekkige peesblessure speelde haar de afgelopen weken parten.

Rentree

Wanneer Broeders-Bol precies verwacht om terug te keren? "Dat weet ik niet en dat hoef ik gelukkig ook niet te weten. Toen ik nog de 400 horden liep, wist ik precies hoelang het duurde voordat ik weer fit was als ik een blessure had. Nu is alles nieuw voor me en heb ik geen idee hoe lang het herstel duurt", vertelt de atlete uit Amersfoort daarover aan de NOS, bij de onthulling van haar eigen wassen beeld. "Ik heb vanmorgen voor het eerst weer een looptraining gedaan en dat voelde prima aan."

Peesblessure

Haar blessure heeft er volgens Broeders-Bol zelf vooral mee te maken dat het lichaam moet wennen aan de nieuwe loopafstand. "Die blessure komt door de overstap van de 400 horden naar de 800 meter vlak", meent ze over haar kwetsuur. "Ik moet mijn lichaam in de trainingen op een andere manier pushen en dit is daar het gevolg van. Gelukkig word ik omringd met een team dat voor me klaarstaat in goede tijden en er ook volledig voor me is nu het enigszins tegenzit."

Nieuwe rivale

Waar ze eerst jarenlang een strijd uitvocht met Sydney McLaughlin-Levrone, heeft ze op de 800 meter in de vorm van Keely Hodgkinson weer een nieuwe rivale. De 24-jarige Britse atleet wint zo'n beetje elke race over die afstand. Of Broeders-Bol dan ook hoopt haar snel uit te dagen? "Daarvoor is ze veel te goed. Ze is een paar maten te groot en dat is helemaal prima."

Maar de 26-jarige Broeders-Bol kan ondanks haar flinke achterstand op Hodgkinson toch ook genieten van haar rivale. "Ik vind het helemaal niet vervelend dat Keely zo exceptioneel goed is. Integendeel. Zoiets is goed voor de sport. Als liefhebber van de atletiek kan ik alleen maar genieten van zulke uitzonderlijke atleten", besluit een realistische atlete.