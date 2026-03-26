Keely Hodgkinson wordt door haar uitstekende prestaties op de atletiekbaan steeds populairder in Groot-Brittanië. Echter zal ze in een specifiek deel van Londen iets minder geliefd zijn na een opmerking over de Londense voetbalclub West Ham United.

De 24-jarige Hodgkinson baarde opzien in Engeland met een nogal opvallende reactie op social media. Londen is kandidaat om het WK atletiek in 2029 te organiseren, maar dat bid is in gevaar. West Ham United wil haar stadion niet beschikbaar stellen voor het evenement in september 2029. Dit vanwege mogelijke overlap met de voetbalkalender. Een belachelijke keuze, aldus Hodgkinson.

Hodgkinson vs West Ham United

Op social media plaatste Hodgkinson een reactie op de afwijziging van voetbalclub West Ham United voor de WK atletiek. "Het team van Groot-Brittannië zal meer medailles binnenhalen in dat stadion dan West Ham in de hele geschiedenis van de club is gelukt", plaatste Hodgkinson in het bijzijn van een aantal onschuldige emoji's via het platform X.

The GB team will bring back more medals to that stadium than west ham have seen in their entire history 🫢🫶🏼😂 https://t.co/iCE3ynTA9B — KnH (@keelyhodgkinson) March 25, 2026

De reacties onder het bericht zijn niet mals. Zo reageert een fan dat Hodgkinson 'bij haar eigen sport moet blijven. "Besef dat voetbal altijd alles wat er in het atletiek wordt gewonnen zal overstijgen", richt de X-gebruiker zich tot Hogdkinson.

Het is wel nog de vraag of West Ham United überhaupt in de Premier League zal spelen in 2029. De club staat op dit moment achttiende in de hoogste Engelse competitie. Blijven The Hammers daar staan tot het eind van het seizoen? Dan degradeert West Ham United uit de Premier League.

The last World Athletics Championship 2025 GB won 5 medals, no golds. Nothing really to write home about. Maybe stay in your lane and know that football will always trump anything achieved in athletic. Oh btw West Ham have won more than 5 major trophies — Iain Bishop (@IainBishop2) March 26, 2026

Hodgkinson vs Femke Broeders Bol

Hodgkinson is al jaren een grote bekende in de atletiekwereld, maar in 2024 vergaarde ze landelijke bekendheid tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Daar pakte ze een gouden medaille op de 800 meter. Vervolgens was Hodgkinson dominant op die afstand met onder andere een recente wereldtitel indoor in het Poolse Thorun.

Hodgkinson krijgt richting het outdoorseizoen echter geduchte concurrentie. De geblesseerde Femke Broeders-Bol hoopt in mei terug te keren op de atletiekbaan en zij zou graag de degens kruisen met Hodgkinson.