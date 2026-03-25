Keely Hodgkinson is heel blij met het indoorseizoen dat ze achter de rug heeft. De Britse werd wereldkampioen in een geweldige tijd en is klaar om in het outdoorseizoen de strijd met Femke Broeders-Bol aan te gaan. Maar eerst deelt Hodgkinson nog wat leuke beelden.

Broeders-Bol maakte vorig jaar bekend dat ze de overstap naar de 800 meter heeft gemaakt en daar de volledige focus oplegt. Ze maakte begin 2026 haar debuut tijdens een wedstrijd in Metz en won die race ook, maar de atlete liep wel een blessure op. Broeders-Bol is nu bezig met haar herstel en verwacht in mei weer een comeback te kunnen maken op de atletiekbaan. Mede door haar blessure heeft de Nederlandse nog niet de degens kunnen kruisen met de heerseres op de 800 meter: Keely Hogdkinson.

Hodgkinson zit de laatste jaren steevast bij de beste loopsters op de 800 meter. De Britse is ook in goede vorm richting het outdoorseizoen, zo liet ze zien tijdens de WK indoor in Thorun. Daar pakte Hodgkinson een gouden plak in een recordtijd van 1.55.30. In 2024 werd de Britse nog olympisch kampioene op de afstand. Haar doel voor 2026 is om de 800 meter volledig te domineren in de races waar ze aan de start staat.

'Ik had geen verwachtingen'

Op haar Instagram deelt Hodgkinson een mooie recap van het afgelopen indoorseizoen. Ze plaatst mooie beelden met haar familie tijdens wedstrijden, maar ook van momenten van ontspanning gedurende het seizoen. De 24-jarige Hodgkinson uit het Britse Atherton laat dan ook weten dat ze met een goed gevoel terugkijkt op het indoorseizoen.

"Wat een geweldig indoorseizoen is dit toch geweest! Ik heb zo veel plezier gehad. De plezier zat hem voor mij echter vooral in het proces. Ik had echt totaal geen verwachtingen van dit indoorseizoen, maar ik heb het leven zijn ding laten doen. Ik kan niet wachten op wat er nog meer aan gaat komen, maar hoe dan ook keer ik snel weer terug", zo zet Hodgkinson als caption bij de foto's en video's die ze zelf maakte tijdens haar indoorseizoen.